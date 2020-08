Отборът на Уилямс с нов собственик

Отборът на Уилямс във Формула 1 си има нов собственик, това бе обявено от самия тим по-рано днес. Името на новия собственик на един от най-успешните отбори в историята на спорта е „Дорилтън Кепитъл“, частен инвестиционен фонд базиран в Съединените щати.

До продажбата се стигна след като отборът изпадна във финансови затруднения, причинени забавения старт на сезон 2020 заради глобалната коронавирус пандемия. Още в края месец май Уилямс започна преразглеждане на своята дългосрочна стратегия заедно с финансовите си съветници, като това завърши с продажбата на контролния пакет акции. Продажбата се случи с одобрението на основателя на отбора сър Франк Уилямс.

Williams Racing is acquired by Dorilton Capital.



New era secures long-term future of the F1 team and paves the way for renewed competitiveness.



Full story #WeAreWilliams