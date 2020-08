Тод: Завръщане на

Президентът на Международната автомобилна федерация (ФИА) Жан Тод вярва, че евентуално завръщане на Формула 1 на „Индианаполис“ ще е добре за шампионата.

„Индианаполис“ бе домакин на Гран При на САЩ от 2000 до 2007 година, като този период бе белязан от печалното състезание през 2005 година, в което само трите отбора с гуми на Бриджстоун взеха участие в състезанието. Този инцидент доведе и до евентуалното отпадане на митичното трасе от календара и отсъствието на Формула 1 от САЩ до 2012 година, когато бе завършена „Пистата на Америките“ край Остин, Тексас.

