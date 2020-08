Рено се отказа от протеста си срещу Рейсинг Пойнт

Късно снощи отборът на Рено във Формула 1 поиска от Международната автомобилна федерация (ФИА) да оттегли собствения си протест срещу наказанието, което бе наложено на тима на Рейсинг Пойнт за копирането на спирачните канали на Мерцедес. Базираният в Силвърстоун отбор бе наказан с отнемане на 15 точки в конструкторския шампионат и глоба от 400 000 евро.

Санкцията първоначално бе обжалвана от Ферари и Рено, които поискаха по-строго наказание, а Рейсинг Пойнт настояваха за отмяна на санкцията.

Като основен мотив за оттегляне на протеста си, от френския тим цитират наложените промени в спортно-техническия правилник за 2021 година, които забраняват копирането на чужди дизайни по начин, подобен на използвания от Рейсинг Пойнт през тази година.

Renault DP World F1 Team confirms that it has requested to withdraw the appeals lodged against the stewards’ decisions in relation to BWT Racing Point F1 Team’s brake ducts. pic.twitter.com/4jMHvU8oKC