Формула 1 ще почете Антоан Юбер по време на ГП на Белгия

Организаторите на Гран При на Белгия обявиха планове на почетат паметта на френския пилот Антоан Юбер по време на тазседмичния състезателен уикенд.

Юбер загина по време на миналогодишното издание на ГП на Белгия след жестока катастрофа на изхода от „Червената вода“ по време на основното състезание във Формула 2.

This weekend, the motorsport community races for Anthoine Hubert



A logo created in Anthoine's honour will be displayed on all cars at Spa this weekend



We can also confirm that car #19 will forever be his#AH19 pic.twitter.com/yR3UGTbIUm