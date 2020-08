Хамилтън спечели безапелационно квалификацията за Гран При на Белгия

Световният шампион Люис Хамилтън спечели днешната квалификация за неделната Гран При на Белгия по безапелационен начин. Британската звезда на Мерцедес записа своя 93-ти полпозишън с рекордна обиколка на пистата “Спа” за 1:41.252 секунди.

На второ място, без никакъв шанс за атака на полпозишъна, остана другият пилот на Мерцедес Валтери Ботас. Финландецът разочарова с представянето си днес, след като изостана от рекордната обиколка на Люис с половин секунда. По този начин дори втората стартова позиция на Валтери бе застрашена от бързия Макс Верстапен от тима на Ред Бул.

