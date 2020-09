Клер Уилямс напуска поста си като шеф на Уилямс

Клер Уилямс ще освободи поста си като шеф на отбора на Уилямс във Формула 1 след края на уикенда за Гран При на Италия тази седмица.

Британката, чиято официално титла е заместник шеф, напрактика ръководи тима от 2013 година насам, когато нейният баща и основател на тима сър Франк Уилямс реши да се оттегли от ежедневните си задължения.

Напускането на Клер идва след като отборът бе закупен от американския инвестиционен фонд „Дорилтън Кепитъл“ през миналия месец. До продажбата се стигна заради финансовата криза, която застигна отбора, след като старта на сезон 2020 във Формула 1 бе забавен с близо четири месеца заради глобалната коронавирус пандемия.

NEWS: Williams Racing opens new chapter as family step aside.#WeAreWilliams