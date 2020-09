Валтери Ботас поведе преди квалификацията на

Валтери Ботас записа топ резултата в третата свободна тренировка преди квалификацията за Гран При на Италия по-късно днес. Пилотът за Мерцедес постави време от 1:20.089, като по време на своята най-бърза обиколка той не получи подкрепа от въздушна струя на свой конкурент.

За разлика от него така имаха двамата пилоти на Макларън Карлос Сайнц-младши и Ландо Норис, които останаха съответно втори и трети в днешната тренировка. Двамата дадох резултати с 0.229 и 0.323 по-слаби от този на Ботас.

Четвърти на само 0.007 от своя бъдещ съотборник остана Даниел Рикардо. Австралиецът обаче получи повреда в задвижващата система своето Рено само осем минути преди края на сесията, като това го принуди да паркира на изхода от втория шикан. Най-тревожното в случая е, че Рикардо получи изцяло нов задвижващ пакет за старта на уикенда на „Монца“, след като на „Спа“ преди седмица отново имаше технически проблеми, тогава обаче, те се проявиха по време на петъчната втора изпитателна сесия.

"I have an issue. I have an issue"



