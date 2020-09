Хамилтън спечели квалификацията за Гран При на Италия, исторически провал за Ферари на

Голямата звезда на Мерцедес и Формула 1 Люис Хамилтън отново нанесе съкрушителен удар срещу съотборника си Валтери Ботас в последната обиколка в днешната квалификация за неделната Гран При на Италия. Шесткратният световен шампион подобри рекорда на пистата "Монца" и така успя да се наложи със съвсем малко над Валтери. Битката помежду им отново бе оспорвана и разликата на финала на пистата „Монца“ бе едва 0.069 сек.

He broke the track record - twice! @LewisHamilton will start Sunday's race in Monza from the very front#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/kNnPWv7ZuW