Ред Бул: Няма да викаме обратно Гасли

Доктор Хелмут Марко, съветникът на Ред Бул, заяви, че Ред Бул нямат планове да викат обратно в отбора Пиер Гасли след вчерашния му успех в Гран При на Италия. Френският пилот грабна първата си победа във Формула 1 в състезанието на “Монца” и донесе ценни точки за Алфа Таури, но това няма да му осигури завръщане в шампионския тим, от който бе отпратен през 2019-а след слабо представяне.

“В момента не обмисляме подобно нещо. Гасли е един от пилотите на Ред Бул, но сега е в Алфа Таури и върши страхотна работа за тях. Отборът има нужда от лидер”, коментира Марко пред германски медии.

След триумфа Гасли заяви, че би отишъл в Ред Бул, стига да го поканят: “Мисля, че съм готов, но решението не зависи от мен. След като ме върнаха в Торо Росо, се фокусирах върху себе си и исках да покажа на какво съм способен. Когато имам правилните инструменти в ръце, съм много доволен от представянето ни. И не говоря само за Бразилия, а като цяло. Силни сме през голяма част от времето. Направихме няколко много добри квалификации и състезания. Ще видим какво ще стане."

"Торо Росо е отбор, който е имал много силни пилоти, и се радвам, че съм един от двамата, които са печелили състезание за него. Смятам, че добрите резултати трябва да бъдат възнаграждавани с нещо, но ще видим какво ще стане. В момента не бих искал да мисля за това, а да се наслаждавам на момента, защото това е първата ми победа във Ф1”, заяви Гасли.

