Серхио Перес напуска Рейсинг Пойнт в края на 2020 година

Пилотът на Рейсинг Пойнт Серхио Перес ще се раздели с британския тим в края на сезон 2020 във Формула 1, това бе обявено от самия мексиканец в социалните мрежи, въпреки договора, който той има с отбора до края на 2022 година.

Новината за раздялата между Перес и Рейсинг Пойнт, който от догодина ще бъде ребрандиран като Астън Мартин идва след месеци на спекулации, че мястото до Ланс Строл ще бъде заето от настоящия пилот на Ферари Себастиан Фетел, който ще се раздели със Скудерия след Гран При на Абу Даби през декември.

Въпреки че слуховете за тази рокада в редиците на базирания в Силвърстоун тим бяха многократно опровергавани, те в крайна сметка се оказаха коректни.

