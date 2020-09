Себастиан Фетел официално преминава в Астън Мартин

Настоящият пилот на Ферари Себастиан Фетел ще премине в тима на Астън Мартин във Формула 1 след края на настоящата кампания, това бе потвърдено от отбора, сега известен като Рейсинг Пойнт, преди началото на състезателния уикенд за Гран При на Тоскана.

CONFIRMED: Four-time @F1 World Champion Sebastian Vettel signs up for 2021 and beyond



Get the full story right here https://t.co/zI8JeBEemc #F1