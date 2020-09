Ферари представиха специалната разцветка за състезание номер 1000

Отборът на Ферари представи специалната разцветка, с която ще участва в своето състезание номер 1000 във Формула 1 по време на Гран При на Тоскана този уикенд.

Както бе обявено още в началото на седмицата, отборът ще използва ретро цветове по своят болид и облекла на „Муджело“.

Освен преминаването на бургундско червено, в което е бил облечен и първия болид на „Черните кончета“ във Формула 1 по време на Гран При на Монако през 1950 година, на капака на двигателя на SF1000 ще бъде изписано със солиден шрифт „1000 GP”.

Освен промяна в своята разцветка, от Ферари ще отбележат, своето юбилейно участие в световния шампионат, те ще проведат и специални чествания непосредствено преди неделното състезание, като те ще включват и демонстративни обиколки от страна на Мик Шумахер с шампионския болид на неговия баща от 2004 година – F2004.

Special occasions require special outfits - that’s why we‘ve dressed our @MercedesAMG Safety Car in red to mark Scuderia Ferrari’s 1000th @F1 Grand Prix. Congrats on the milestone! pic.twitter.com/BxwMMZZuWE