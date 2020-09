Ботас спечели и втората тренировка преди ГП на Тоскана

Валтери Ботас продължи силното си представяне от началото на уикенда за Гран При на Тоскана във Формула 1, като пилотът на Мерцедес записа най-доброто време и във втората свободна тренировка.

Финландецът записа резултат от 1:16.989 като по този начин той бе единственият пилот под 1:17 за обиколка. Втори в следобедната сесия остана съотборникът на Ботас Люис Хамилтън, като разликата между двамата пилоти на Мерцедес бе 0.207. Тройката във втората сесия на „Муджело“ запълни Макс Верстапен с Ред Бул, като нидерландецът остана на само 0.039 зад Хамилтън.

Двамата пилоти на Ферари Шарл Леклер и Себастиан Фетел завършиха първия ден в хилядния уикенд на своя отбор във Формула 1 съответно 10-ти и 12-ти, като останаха на 1.411 и 1.509 от челото.

За разлика от сутрешната сесия, която премина без почти никакви инциденти, втората бе изпълнена с такива, като дори червеният флаг бе развян на два пъти. Първо Ландо Норис загуби контрол на своя Макларън на третия завой по време на своята квалификационна симулация, като той завърши в бетонната стена край трасето. Това доведе до близо 10-минутно забавяне, което чувствително промени програмите на всички отбори.

Второто прекъсване дойде в заключителните 15 минути когато Кими Райконен и Серхио Перес се удариха на първия завой и това остави твърде много отломки на състезателната линия. Самият инцидент, който ще бъде разследван от стюардите на състезанието, настъпи когато излизащият от пита Перес изтърва своята точка на спиране и се удари в пилота на Алфа Ромео, който бе в дълга серия от обиколки.

Пълните резултати от втората тренировка преди Гран При на Тоскана може да намерите ТУК.