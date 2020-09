Ботас остана начело след втората тренировка в Русия

Валтери Ботас записа най-доброто време и във втората свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Русия във Формула 1. Пилотът на Мерцедес завърши с 0.267 пред своя съотборник Люис Хамилтън, който имаше много по-ползотворна втора сесия, след загубената повече от половината първа такава заради блокираната от британеца гума.

Трети в следобедната сесия на „Сочи“ завърши Даниел Рикардо, който отново показа много силно темпо със своето Рено, но остана на 1.058 от Ботас, което отново остава Мерцедес в друга лига. Четвърти и пети във вторите 90 минути подготовка днес се наредиха дуото на Макларън Карлос Сайнц-младши и Ландо Норис, които останаха на съответно 1.204 и 1.328 от Ботас.

HAMILTON: "The vibrations are too big now!"



He's told to box with only a couple of minutes to go#RussianGP #F1 pic.twitter.com/BDC7iFxa1m