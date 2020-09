Хамилтън с най-добро време в последната тренировка преди ГП на Русия

Люис Хамилтън спечели третата свободна тренировка преди квалификацията за Гран При на Русия, десети кръг за сезона във Формула 1.

Британският пилот на Мерцедес записа време от 1:33.279 на пистата „Сочи“, с което остана на цели 0.776 пред своя съотборник Валтери Ботас, който се нареди втори, след като оглави и двете вчерашни тренировки. Тройката в последната подготвителна сесия запълни Карлос Сайнц-младши с Макларън, като испанецът завърши на само 0.039 зад Ботас.

