Хамилтън спечели квалификацията за Гран При на Русия Голямата звезда на Формула 1 и Мерцедес Люис Хамилтън спечели квалификацията за неделната Гран При на Русия с рекордна обиколка. Шесткратният световен шампион нямаше никакви проблеми да победи съперниците си и утре ще атакува победата в Сочи.

Eight @pirellisport Pole Position Awards in 2020 for @LewisHamilton - that's two full sets of tyres! #RussianGP #F1 pic.twitter.com/P2PIwaxH9w

В последната си обиколка днес Макс Верстапен успя да се пребори с Валтери Ботас и така утре лидерът на Ред Бул ще стартира от второто място. Валтери разочарова, но силата на Мерцедес му дава надежди да има шанс да влезе в борбата за първото място още след старта в първата обиколка.

Надеждите на Ферари за нещо повече от уикенда в Сочи приключиха още във втората фаза от квалификацията. И двамата пилоти на Скудерия не успяха да се класират за третата част, след като първо Себастиан Фетел излетя от пистата и се разби на 18-и завой, което го остави на 15-о място, а след това съотборникът му Шарл Леклер не бе достатъчно бърз и утре ще стартира от 11-а позиция.

An early qualifying exit for Sebastian Vettel



Thankfully he was unharmed after this hit, but it brought out the red flag during Q2 #RussianGP #F1 pic.twitter.com/gTdkJRsghU