Формула 1 все по-близо до завръщане в Рио де Жанейро

Изпълнителният директор на Формула 1 Чейс Кери обяви, че е подписал договор, който ще премести Гран При на Бразилия от обичаната писта „Интерлагос“ в Сао Пауло на трасе, което все още не е построено в Рио де Жанейро.

Първото състезание на новото трасе в местността „Деодоро“ трябва да се проведе още през 2021 година, като за построяването на пистата се изчаква финално разрешение. То обаче може да бъде отказано на промоутъра на състезание, тъй като за построяването на пистата ще е необходимо да бъдат изсечени огромно количество дървета от последната гориста местност в Рио де Жанейро.

Еко активисти веднага започнаха да събират подписка, срещу превръщането на гората „Камбоата“ в състезателна писта, като хаштагът „#BrazilSayNoToDeforestation“ (Бразилия казва не на обезлесяването) бързо набра популярност в социалните мрежи.

-a thread about what’s going on in Brazil and its project to cut down a forest for a race track #BrazilSaysNoToDeforestation

pic.twitter.com/OewC4c0YUd