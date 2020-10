Ботас най-бърз в третата тренировка на

Валтери Ботас записа най-доброто време в третата свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Айфел, 11-ти кръг за сезона във Формула 1.

След като ниска облачност около пистата „Нюрбургринг“ не позволи провеждането и на двете вчерашни тренировки, днешната 60-минутна сесия бе изпълнена с екшън и нямаше традиционните периоди на затишие.

Голямата новина от нея бе неразположението на Ланс Строл, което принуди канадеца да пропусне сесията. Неговият отбор, Рейсинг Пойнт, веднага се зае с намирането на резервен вариант ако Строл няма да може да вземе участие в останалата част от уикенда. И подобно на „Силвърстоун“, когато Серхио Перес не бе допуснат до участие заради положителен тест за коронавирус, изборът на британския тим е Нико Хюлкенберг. Германецът пристигна на пистата „Нюрбургринг“ малко след средата на днешната тренировка и се очаква решението дали той ще седна в болида RP20, или Строл ще заеме своето място за квалификацията и състезанието. Евентуалното участие на Хюлкенберг зависи и от навременното излизане на резултата от неговия PCR тест. Ако германецът не бъде допуснат до падока и не вземе участие в квалификацията, то той няма да получи разрешение да стартира в утрешния ден. Същото се отнася и за Строл, тъй като правилника изисква всеки пилот, който ще стартира в неделната надпревара да е участвал в поне една от тренировките, а квалификацията за място се брой като тренировка.

UPDATE: @lance_stroll is not feeling 100% this morning and will therefore not participate in FP3. His condition will be assessed after the session to evaluate whether he is fit to drive, at which point the team will confirm plans for Quali.#F1 #EifelGP