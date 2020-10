Алонсо направи първи тест преди завръщането си във Ф1

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо направи своя първи тест с болид на Рено, преди завръщането си във Формула 1 през следващата година.

Испанецът, който в края на 2018 година прекрати участието с в спорта, ще се завърне в отбора, с който спечели и двете си титли през следващия сезон, където ще си партнира с Естебан Окон. Отборът обаче няма да бъде известен като Рено, тъй като в началото на септември френският автомобилен производител обяви, че ще ребрандира отбора като Алпин. Целта на това е, да се промотира спортната марка на автомобилния гигант.

А своите първи километри Алонсо направи на пистата „Каталуния“ край Барселона, като той седна зад волана на болида RS20, с който отборът се състезава през тази година. Испанецът обаче бе лимитиран до само 100 километра, тъй като този тест всъщност бе последният разрешен филмов ден за годината на базирания в Енстоун отбор.

Green light again, as @alo_oficial heads out for some more laps around the @Circuitcat_eng. #RSspirit pic.twitter.com/lJN5zQUmmF