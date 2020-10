Райконен и Джовинаци остават в Алфа Ромео и през 2021 година

Кими Райконен и Антонио Джовинаци ще продължат да си партнират в екипа на Алфа Ромео и през 2021 година, това бе обявено от базирания в Швейцария тим преди старта на уикенда за Гран При на Емилия-Романя.

За Райконен 2021 ще отбележи неговата 20-та годишнина в спорта, в който финландецът направи своя дебют през 2001 година с тогава известния като Заубер отбор. Джовинаци от своя страна ще е в своя трети сезон в шампионата, като и трите той прекарва с Алфа Ромео.

