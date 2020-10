Ботас надви Хамилтън в квалификацията за ГП на Емилия-Романя

Валтери Ботас спечели квалификацията преди надпреварата на Гран При на Емилия-Романя, като победи своя съотборник в Мерцедес Люис Хамилтън с едва 0.097 в третата част на сесията за място. Така финландецът успя да запише своя 15-ти пол-позишън във Формула 1, като той бе най-бърз и в трите части на квалификацията.

BREAKING: @ValtteriBottas takes pole at Imola!



He edges out Lewis Hamilton (P2) to claim the 15th pole of his career



Max Verstappen takes P3 for Red Bull #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/DHeQkeF8HJ — Formula 1 (@F1) October 31, 2020

Трети на стартовата решетка в утрешния ден ще се нареди Макс Верстапен, който обаче остана на повече от половин секунда зад Ботас. Пилотът на Ред Бул имаше драматична втора част на квалификацията, в което една от свещите на неговия автомобил се повреди, но механиците на Биковете успяха да я сменят навреме, за да може нидерландецът да запише време, с което се класира в решителните 12 минути.

От четвърта позиция утре ще потегли победителят в Гран При на Италия по-рано тази година Пиер Гасли, който през целия ден показа много силно темпо с болида на Алфа Таури, като французинът остана на само 0.018 пред Даниел Рикардо. Компания на австралиеца на третата редица ще прави вторият пилот на Ред Бул Алекс Албън. Тайландецът, който се бори за своето място в екипа на Биковете трябваше неколкократно в днешната сесия да повтаря своите най-добри обиколки, тъй като те бяха изтривани от рейс контрола заради напускане на очертанията на трасето.

Шарл Леклер и Даниил Квят ще потеглят седми и осми утре, като руснакът успя да се класира за решителната част на квалификацията за първи път от Гран При на Мексико през миналата година. Финалните места в топ 10 в днешния ден бяха заети от дуото на Макларън Ландо Норис и Карлос Сайнц-младши.

А от пилотите, които ще потеглят в първите 10 утре, първите трима ще направят това със средно твърдите сликове на Пирели, докато всички останали седем ще трябва да използват меките такива.

Пълните резултати от квалификацията за Гран При на Емилия-Романя може да намерите ТУК.