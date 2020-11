Ботас: Нямаше как да избегна частта от Фетел

Пилотът на Мерцедес Валтери Ботас, който остана втори в днешната надпревара за Гран При на Емилия-Романя заяви, че не е имал шанс да избегне отломката от болида на Себастиан Фетел, която провали цялото му състезание на „Имола“.

Финландецът успя да превърне своя пол-позишън в лидерство в началните етапи на състезанието, но още във втората обиколка той премина върху парче от предното крило на автомобила на Ферари, която бе изпаднала след контакта между четирикратния световен шампион и пилота на Хаас Кевин Магнусен в откриващия тур.

We think this might belong to you @ScuderiaFerrari



Here’s the piece of debris we just removed from VB’s car pic.twitter.com/C4GrYR7ohn