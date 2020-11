Без фенове и на двете състезания в Бахрейн

Организаторите на двете надпревари от Формула 1 в Бахрейн, които ще се проведат в края на този и началото на следващия месец, обявиха, че по трибуните на „Сахир“ няма да бъдат допускани фенове.

Все пак състезанията за Гран При на Бахрейн и Гран При на Сахир няма да са пред напълно празни трибуни, тъй като организаторите на надпреварите ще отправят специални покани към медици, които са били на първа линия с борбата срещу разпространението на COVID-19 в кралството.

