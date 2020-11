Шефът на Уилямс с COVID-19

Действащият ръководител на отбора на Уилямс Саймън Робъртс е дал положителна проба за COVID-19 и ще пропусне уикенда за Гран При на Турция тази седмица, това бе потвърдено от британския тим късно снощи.

Тестът на Робъртс в понеделник е бил негативен, но тъй като той се е почувствал зле вчера му е бил направен повторен тест, който е дал положителен резултат. Това не позволи на Робъртс да отпътува за Истанбул, като той сега ще се само изолира в следващите дни.

Williams Racing can confirm that Acting Team Principal Simon Roberts has tested positive for COVID-19 prior to travelling to Istanbul for this weekend’s Turkish Grand Prix.



