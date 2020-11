Ред Бул с нов резервен пилот за Гран При на Турция

Естонецът Юри Випс ще бъде резервен пилот за отборите на Ред Бул и Алфа Таури по време на Гран При на Турция тази седмица, това бе потвърдено от двата тима преди старта на уикенда на „Истанбул парк“.

Istanbul will have VIPS! After being awarded his FIA Superlicence following the completion of 300km in an #F1 car, Juri Vips will join us and @AlphaTauriF1 trackside as Reserve Driver this weekend #TurkishGP pic.twitter.com/gd94fyZCzk