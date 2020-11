Верстапен с най-добро време в първата тренировка за ГП на Турция

Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен записа най-доброто време в първата свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Турция този уикенд.

Сесията започна при условия на много ниско сцепление по наскоро положената нова настилка на „Истанбул парк“, което не позволи на пилотите да натискат в нито един момент от 90-те минути за подготовка. Още в самото начало пилотите сравниха трасето с „ледена пързалка“, някои от тях дори, заявявайки, че не могат да дадат пълна газ на правите.

And a few moments later, Bottas goes off momentarily It's pretty slippy early on here, especially around Turn 1 #TurkishGP #F1 pic.twitter.com/8TW8sMDYJT

Чак в заключителните 15 минути състезателите си позволиха малко повече риск, но въпреки това, най-доброто време на Верстапен бе със само три секунди по-добро от това на Фернандо Алонсо в първата тренировка на същото трасе преди девет години. Тогава обаче „Истанбул парк“ бе наводнена и пилотите използваха гумите за екстремно мокра настилка, докато днес те бяха със сликове.

Just past the halfway stage in FP1 and the drivers are still having issues with grip



Pierre Gasly goes for a spin - but it looks cool from the heli cam #TurkishGP #F1 pic.twitter.com/myHi6BH9Cc