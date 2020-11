Кубица ще участва в първата тренировка в Бахрейн

Бившият победител във Формула 1 Роберт Кубица ще направи своето четвърто участие в свободна тренировка с екипа на Алфа Ромео през 2020 година по време на уикенда за Гран При на Бахрейн.

Полякът ще седне в болида на Кими Райконен по време на откриващите 90 минути в първия от два поредни състезателни уикенда на пистата „Сахир“. За последно той се включи в свободна тренировка по време на втория уикенд на „Силвърстоун“ през август, когато замени другия титулярен пилот на тима Антонио Джовинаци.

Breaking news! Robert Kubica is back behind the wheel in Bahrain this weekend!



The Pole will take over Kimi’s car for the first Friday session Read more https://t.co/g1I6KfFmaw#BahrainGP #RK88 pic.twitter.com/65MLs9kSYa