Хамилтън остана начело под прожекторите в Бахрейн

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън записа най-доброто време и във втората свободна тренировка преди надпреварата за Гран При на Бахрейн.

A new name at the top of the time sheet



Lewis Hamilton puts in a 1:28.971 to go quickest #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/PQIC9fKTq8 — Formula 1 (@F1) November 27, 2020

Британецът направи своята най-бърза обиколка в последните минути на сесията, като по този начин остана на 0.347 пред Макс Верстапен. Тройката във вторите 90 минути на „Сахир“ бе запълнена от втория пилот на Мерцедес Валтери Ботас, който постави време с 0.365 по-слабо от това на Хамилтън.

В самото началото на тренировката всички пилоти направиха своите задължителни шест пълни обиколки с версията на гумите за 2021 година, след което се фокусираха върху подготовката за настоящия уикенд. Точно когато пилотите правиха квалификационните си симулации в средата на сесията тя бе прекратена заради голям инцидент на Алекс Албън на излизането от последния завой. Тайландецът излезе невредим от своя автомобил, който обаче ще се нуждае от основен ремонт преди утрешната последна тренировка.

RED FLAG



Session is halted after Alex Albon hits the barriers hard



Albon reports on team radio that he's ok #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/oGRYbb3uy3 — Formula 1 (@F1) November 27, 2020

След близо 15-минутно забавяне сесията бе подновено, но отново бе прекъсната почти моментално. Причина затова бе излязло на пистата бездомно куче, което обаче само се отстрани от пистата и това позволи последните 27 минути от днешната подготовка да се проведат. В тях всички се фокусираха върху дълги серии от обиколки, като единствено Хамилтън направи квалификационна такава. Така той се възползва от много по-добрите условия на пистата и записа най-добрата обиколка в днешния ден.

Yeah the drivers were quick and the cars looked really cool under the lights



But... THIS GUY #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/pL0GgZ59wM — Formula 1 (@F1) November 27, 2020

Пълните резултати от втората тренировка в Бахрейн може да намерите ТУК.