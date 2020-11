Верстапен поведе преди квалификацията в Бахрейн

Макс Верстапен спечели последната свободна тренировка преди квалфикацията за Гран При на Бахрейн по-късно днес.

Пилотът на Ред Бул записа време от 1:28.355, с което остана на 0.263 пред победителя от вчерашните две тренировки и световен шампион за 2020 година Люис Хамилтън. Тройката в днешните 60 минути за подготовка на „Сахир“ запълни съотборникът на Хамилтън в екипа на Мерцедес Валтери Ботас, който завърши с изоставане от 0.366 спрямо Верстапен.

@Max33Verstappen



He currently tops the timesheet but he might have an issue with the rear of his car - he's back in the pits now#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Zre1DuDUWo