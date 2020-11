Жестока катастрофа прекъсна ГП на Бахрейн

Жестоката катастрофа прекрати надпреварата за Гран При на Бахрейн във Формула 1 само три завоя след нейното начало.

Grosjean’s car literally ripped in half and burst into flames, the worst crash I’ve ever seen in 15+ years of watching F1, thank god he’s okay #BahrainGP pic.twitter.com/VZOWRucyQk — Lord Insecurity (@americaneedshim) November 29, 2020

Пилотът на Хаас Ромен Грожан изгуби контрол над своя автомобил и се блъсна челно в металната бариера, като ударът буквално раздели колата на две части. Заради това приблизително 110 килограма гориво се изляха на земята и се възпламениха, което не остави друг избор освен моментално прекъсване на състезанието.

Самият французин излезе бързо от колата, като по първоначална информация той има само леки изгаряния по ръцете и глезените си.

UPDATE: Romain has some minor burns on his hands and ankles but otherwise he is ok. He is with the doctors just now.#HaasF1 #BahrainGP — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020

До инцидента се стигна, след като Грожан се опита да премина на по-вътрешна траектория, но се докосна с болида на Даниил Квят, което го отпрати в мантинелата. На място веднага пристигна медицинския автомобил, който прави първата обиколка заедно с пилотите, като д-р Гари Иън Робъртс и пилота Алън ван дер Мерве асистираха на пилота да излезе от колата и в потушаваните на пламъците.

This is how serious this was: pic.twitter.com/aw95OO1WxY — Lucas di Grassi (@LucasdiGrassi) November 29, 2020

По предварителните кадри може да се заключи, че животът на французина бе спасен от въведения през 2018 година „ореол“ около кокпита и глава на състезателите.

STEINER: "Romain is doing okay, I don't want to make a medical comment but he had light burns on his hands and ankles. Obviously he's shaken... I want to thank the rescue crews who are very quick. The marshals and FIA people they did a great job, it was scary"#BahrainGP pic.twitter.com/lWbZd17ynw — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Освен изгарянията, Грожан се предполага, че има и травми в ребрата, което потенциално може да сложи предварителен край на неговия сезон. Той бе отведен с хеликоптер до болницата в столицата на Бахрейн – Манама.

Ако сезонът и най-вероятно кариерата на Грожан във Формула 1 действително бъде прекъсната предварително, то той най-вероятно ще бъде заменен от резервния пилот на Хаас Пиетро Фитипадли през следващия уикенд. За Гран При на Абу Даби на теория негов заместник може да бъде Мик Шумахер, който през другия уикенд ще участва във финалния уикенд във Формула 2 където той се бори за титлата с друг член на академията за млади пилоти на Ферари Калъм Илот.

Тъй като мантинелата бе тежко повредена и поправките по нея щяха да отнемат твърде много време, на нейно място бяха поставени бетонни блокове, каквито често се поставят по световните магистрали.