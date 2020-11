Хамилтън: Катастрофата на Грожан ни припомни колко опасна може да е Ф1

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън коментира днешното Гран При на Бахрейн и по-специално събитията от първата обиколка. В нея още на третия завой пилотът на Хаас се вряза челно в предпазните заграждения, след което последно огромна експлозия, което доведе до моментално спиране на състезанието и забавяне от близо 80 минути докато бъдат възстановени огражденията.

За щастие французинът успя да излезе сам от своя автомобил и се размина със само леки изгаряния в областите на китките и глезените си, както и със съмнения за фрактури в ребрата. Това почти сигурно ще сложи край на неговия сезон, а може би и на кариерата му във Формула 1, тъй като той е без пилотско място за 2021 година.

I'm so grateful Romain is safe. Wow... the risk we take is no joke, for those of you out there that forget that we put our life on the line for this sport and for what we love to do. Thankful to the FIA for the massive strides we've taken for Romain to walk away from that safely https://t.co/dG8AXmsbKN