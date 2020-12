Стана ясен заместникът на Хамилтън за втория уикенд в Бахрейн

Джордж Ръсел ще седне в болида на Люис Хамилтън за втория състезателен уикенд на пистата „Сахир“ в Бахрейн, това бе обявено от екипа на Мерцедес.

BREAKING: George Russell will drive for Mercedes in place of Lewis Hamilton at this weekend's Sakhir Grand Prix Jack Aitken steps up for Williams #SakhirGP #F1 pic.twitter.com/fGJdr22fLH

Както е известно седемкратният световен шампион няма да може да вземе участие в уикенда за Гран При на Сахир, след като даде положителен тест за коронавирус и ще трябва да бъде в изолация минимум 10 дена. Така от Мерцедес бяха принудени спешно да търсят заместник, като двете опции пред тях бяха Ръсел, който е част от тяхната програма за развитие на млади пилоти и техният резервен пилот Щофел Вандоорн. В крайна сметка световните шампиони постигнаха споразумение с тима на Уилямс и ще се възползват от услугите на Ръсел за поне един уикенд.

Very few people are lucky enough to drive for an @F1 team each year. I'm about to get the chance to drive for two.



Unbelievably grateful to @WilliamsRacing and @MercedesAMGF1 for this opportunity.



Thank you all pic.twitter.com/x2ZGMWOX8A