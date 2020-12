Ромен Грожан бе изписан от болницата в Бахрейн където прекара последните три нощи след ужасяващата катастрофа на старта на Гран При на Бахрейн в неделя. При нея френският състезател се вряза челно в мантинелата на изхода от завой номер три след което последва възпламенява не колата му. Състезанието бе спряно моментално от състезателния директор, а пилотът на Хаас успя да излезе без почти никаква асистенция от своя горящ автомобил в рамките на 20 секунди.

След инцидента, който забави състезанието с близо 80 минути, Грожан бе откаран във Военната болница в столицата на Бахрейн Манама, където бе третиран за изгаряния по своите ръце. Освен тези изгаряния, той нямаше друг контузии по своето тяло и сам заяви през вчерашния ден, че ще иска да се включи в надпреварата за Гран При на Абу Даби следващата седмица. Той ще остане в Бахрейн с отбора където ще продължи да се възстановява и ще пътува до Абу Даби където ще бъде преценено дали ще може да участва в уикенда на „Яс Марина“.

My right hand this morning. The happiness I had when I was told that I didn't need the full dressing anymore and could use my finger was huge. Almost cried. A victory on my way to recovery pic.twitter.com/QuZojM1mZe