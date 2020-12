Официално: Шумахер подписа с Хаас

Най-зле пазената тайна във Формула 1 през последните месеци официално бе разкрита, Мик Шумахер ще се състезава за отбора на Хаас през следващата година.

Германецът, който води в генералното класиране във Формула 2 кръг преди края на сезона, ще си партнира с руснака Никита Мазепин в американския тим. Преминаването на Мазепин в Хаас бе потвърдено през вчерашния ден. През тази година синът на седемкратния световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер има записа две победи и общо десет качвания на почетната стълбичка във Формула 2, като преднината му пред друг член на академията за млади пилоти на Ферари е 14 пункта преди последния уикенд на „Сахир“ тази седмица. Договорът на Шумахер с екипа на Хаас е с многогодишна продължителност.

„Доволен съм, че можем да потвърдим Мик Шумахер като наш пилот за следващия сезон. Нямам търпение да го приветствам в отбора. Шампионатът на Формула 2 винаги е служил като поле за доказване на способностите и през тази година виждаме едни много силни пилоти на стартовата решетка. Мик е печелил състезания, винаги е близо до подиум и води в шампионата кръг преди края. Вярвам, че той е готов за изпитанието наречено Формула 1“ коментира ръководителят на отбора, Гюнтер Щайнер.

Always believed that this dream will become true! Racing for Haas F1 Team next year is an incredible feeling, and I couldn’t be happier. Thanks to everyone who supported me all the way! @HaasF1Team #HaasF1 #F1 @ScuderiaFerrari @insideFDA #essereFerrari pic.twitter.com/RgKrXUdKrk