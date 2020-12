Ръсел спечели и втората тренировка на

Новакът в екипа на Мерцедес Джордж Ръсел записа най-доброто време и във втората свободна тренировка преди предпоследния кръг за сезона във Формула 1 за Гран При на Сахир. Неговият съотборник този уикенд Валтери Ботас остана едва 11-ти след като отново както и в първата тренировка сесията за него бе изпълнена с грешки. Това бе и причината финландецът, който всъщност записа най-доброто време в сесията да остане едва 11-ти, тъй като неговата най-бърза обиколка бе изтрита заради напускане на границата на пистата на изхода от осмия завой.

TOP 10 - END OF FP2



1 RUS

2 VER

3 PER

4 OCO

5 ALB

6 KVY

7 STR

8 RIC

9 GAS

10 SAI#SakhirGP #F1 pic.twitter.com/Vwp0DQSQhH — Formula 1 (@F1) December 4, 2020

Така Ръсел остана първи с преднина от 0.128 пред Макс Верстапен, докато тройката бе затворена от Серхио Перес, който остана на 0.153 от времето на първия. А разликите в колоната бяха толкова малки по късата периферна конфигурация на пистата „Сахир“, че разликата между първия и последния записал време бе само 1.517 секунди. Това бе заместникът на Ръсел в екипа на Уилямс Джак Ейткен, докато другият дебютант този уикенд Пиетро Фитипалди остана предпоследен за екипа на Хаас с изоставане от 1.397 спрямо първия.

Leclerc: "Something broke"



Problems for Charles, who limps to the box in neutral with what initially looks to be a gearbox issue#SakhirGP #F1 pic.twitter.com/aSSRLUU9Mz — Formula 1 (@F1) December 4, 2020

За разлика от първите 90 минути за подготовка, вторите такива преминаха с малко повече инциденти и повреди за участниците. Първо Шарл Леклер счупи полуоска в своя автомобил на Ферари и прекрати своето участие в тренировка след само 17 минути. Монегаскът не успя да запише нито една бърза обиколка и остана последен 20-ти. Неговият съотборник Себастиан Фетел остана 16-ти след като допусна няколко грешки във втория сектор по време на своята квалификационна симулация.

Near miss!



Vettel spins and almost collides with Magnussen - the Haas driver does very well to stay out of his way!#SakhirGP #F1 pic.twitter.com/3V72Eir3Qw — Formula 1 (@F1) December 4, 2020

Друг пилот, който също пропусна голяма част от тренировката бе Ландо Норис, който прекара близо час в гаража на Макларън заради все още неуточнена повреда.

Norris is having troubles too:



"I've got a lot of damage to the floor. Some bits just flew off"#SakhirGP #F1 pic.twitter.com/5hqjNR2iyL — Formula 1 (@F1) December 4, 2020

Пълните резултати от втората свободна тренировка преди Гран При на Сахир може да намерите ТУК.