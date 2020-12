Ботас се справи с Ръсел и спечели квалификацията в Бахрейн при липсата на Хамилтън

Финландският пилот на Мерцедес Валтери Ботас може да си отдъхне, след като днес успя да се справи с новия си съотборник за този уикенд Джорд Ръсел. Валтери спечели квалификацията за утрешната Гран При на Сахир и в отсъствието на седемкратния световен шампион Люис Хамилтън, заради положителна проба за коронавирус, не позволи на Ръсел да го победи при първото сядане на младия британец в болида на Мерцедес и да даде допълнителна храна на критиците си.

Ръсел бе по-бавен от Валтери с минималните 0.026 секунди и няма за какво да съжалява, защото този уикенд всяка спечелена точка ще е като победа за пилота на Уилямс, който този уикенд играе ролята на заместник на Хамилтън. Британецът до днес няма спечелена точка в кариерата си на пилот от Формула 1, а днес се справи със суперзвездата на Ред Бул Макс Верстапен.

"How do I do that... is that the bottom switch?" @GeorgeRussell63 continues to get to grips with the car, but still managed to slam it on the front row #SakhirGP #RoadToF1 pic.twitter.com/48Gh8gah4B