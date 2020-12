Верстапен победи Мерцедес и стартира първи в Гран При на Абу Даби

Голямата звезда на Ред Бул Макс Верстапен спечели първия полпозишън в своята кариера, след като победи и двамата пилоти на Мерцедес Люис Хамилтън и Валтери Ботас в последната квалификация за сезон 2020 във Формула 1. Така за първи път от началото на турбохибридната ера в спорта утре от първа позиция няма да стартира пилот на Мерцедес, а това ще направи Верстапен в Гран При на Абу Даби.

Нидерландецът още веднъж показа огромния си талант и открадна полпозишъна от ръцете на Валтери Ботас, който записа най-бърза обиколка секунди преди края, подобрявайки постижението на съотборника си Люис Хамилтън. В края обаче това неэсе оказа достатъчно и финландецът може да е доволен само от факта, че в крайнаэсметка днес победи Люис.

