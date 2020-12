Бразилия остава в календара на Ф1 до 2025 година

Бразилската писта „Интерлагос“ ще продължи да домакинства на надпревари от Формула 1 поне до 2025 година, това бе обявено от собствениците на търговските права на шампионата Либърти Медия късно снощи.

Състезанието на легендарното трасе ще носи името Гран При на Сао Пауло, вместо Гран При на Бразилия, като причина за тази промяна е големия принос на местната власт при подписването на новото споразумение. Това няма да постави прецедент, тъй като от тази година надпреварата на „Ерманос Родригес“ в Мексико трябваше да носи името Гран При на Мексико Сити, поради същите причини.

BREAKING: Sao Paulo will remain the home of the Brazilian Grand Prix through to 2025!#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/eN5RDRREUp