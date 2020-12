Официално: Серхио Перес заменя Алекс Албън в Ред Бул

Серхио Перес ще бъде съотборник на Макс Верстапен в екипа на Ред Бул през 2021, това потвърдиха от четирикратните световни шампиони.

След като по-рано днес немското спортно издание Speedweek, което е част от медийното портфолио на Ред Бул обяви за споразумението между мексиканеца и Биковете, сега от тима потвърдиха новината. До преминаването на Перес се стигна след като той загуби мястото си в Рейсинг Пойнт от Себастиан Фетел и слабото представяне на Алекс Албън през цялата 2020 година. Тайландецът успя да събере едва 105 точки през кампанията, което е с цели 109 по-малко от актива на Верстапен. Като това отреди седмо място в крайното класиране за Албън. В същото време Перес, който пропусна двете надпревари на „Силвърстоун“ през август записа своята дебютна победа в Гран При на Сахир и събра 125 точки, с което се класира на четвърто място в класирането при пилотите, върхово постижение в неговата кариера.

С преминаването си в Ред Бул мексиканецът за втори път в своята кариера получава шанс с голям отбора. Първият такъв дойде през 2013 година, когато той партнира на Дженсън Бътън в Макларън, но тази кампания съвпадна с началото на спада във формата на британския тим, чиято последна победа си остава тази на Бътън в Гран При на Бразилия през 2012 година. След годината прекарана в Макларън, Перес премина във Форс Индия където бе и до днес и се наложи като един от най-постоянните пилот, които винаги успяват да се възползват от предоставените им възможност. Така той записа цели седем подиума и една победа.

"The Team has the same winning mentality as me and I know I am here to perform." @SChecoPerez on joining the Team #HolaCheco #F1 pic.twitter.com/Lh4Pg32ACZ