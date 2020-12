Сър Франк Уилямс бе изписан от болницата, в която бе настанен преди малко повече от седмица в добро състояние съобщиха от тима на Уилямс.

Британецът бе приет в болница в стабилно състояние, като подробности не бяха обявени, като след близо 10 дена хоспитализация той ще продължи лечението си в домашни условия.

We're delighted to say that Sir Frank has been discharged from hospital and is now on the mend at home.



The Williams family would like to thank everyone for their support during this difficult time, and to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year. pic.twitter.com/Q1HmBc7i3T