Фетел не очаква моментални успехи, а упорита работа в Астън Мартин

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Себастиан Фетел заяви, че опитът му може да му помогне, но не очаква постигането на моментални успехи с новия му отбор Астън Мартин.

Германецът спечели четири последователни световни титли с Ред Бул между 2010 и 2013 година, а след това прекара шест сезона във Ферари, които обаче не бяха особено успешни.

„Подхождам към новото предизвикателство с любопитство и радост от нещо ново. Целта сега обаче е съвсем различна, а именно да изведем отбора напред. Надявам се, че големият ми опит ще помогне не само на мен, но и на целия тим“, каза Фетел в интервю за „Спортбъзър“.

„Кариерата ми сега е на съвсем различен етап от тази в предишните ми отбори. Мисля обаче, че той е по-добър. По-опитен съм и имам по-ясна визия за нещата“, допълни 33-годишният германец.

Introducing the Aston Martin Formula 1 Team.



61 years after we last competed in @F1, Aston Martin is back on the grid in 2021.



Follow @AstonMartinF1 to stay up to date with the action this year.#AstonMartinF1 pic.twitter.com/PWzsApWjXM