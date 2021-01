Астън Мартин загатнаха за състезателната си разцветка при завръщането във Формула 1

Британският автомобилен производител Астън Мартин загатна официално за първи път за това как ще изглеждат болидите на компанията през стартиращия през март нов сезон 2021 във Формула 1. Още миналата година собственикът на голяма част от дяловете на легендарната марка и мажоритарен собственик на Рейсинг Пойнт, милиардерът Лорънс Строл, реши да прекръсти отново отбора, който купи през 2018 година, и от сезон 2019 смени името му от Форс Индия.

Очаквано преобладаващият цвят на Астън Мартин ще бъде легендарният зелен British Racing Green, но към него ще бъдат добавени и по-модерни и открояващи се за телевизионните предавания и снимки нюанси като Neon Yellow и Sterling Green, с които в момента британската марка се състезава в моторните спортове извън Формула 1.

Все още не е ясно как и доколко ще бъдат добавени цветовете на основния спонсор на отбора BWT. Те са основно розово и това бе причината Рейсинг Пойнт да се състезават в розов основен цвят, като дори от това им излязоха прякорите: Розовите пантери и Розовите мерцедеси (от миналата година заради поразителната прилика с дизайна на болидите на шампионите от Мерцедес).

Introducing the Aston Martin Formula 1 Team.



61 years after we last competed in @F1, Aston Martin is back on the grid in 2021.



Follow @AstonMartinF1 to stay up to date with the action this year.#AstonMartinF1 pic.twitter.com/PWzsApWjXM