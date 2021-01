Шефът на Suzuki в MotoGP поема управлението на Алпин

Италианецът Давиде Бривио, който в последните осем години бе ръководител на проекта на Suzuki в клас MotoGP, се раздели с японската компания само два месеца след като те спечелиха първите си титли в кралския клас за последните 20 година. Японският производител спечели отборната титла, а техният пилот Жоан Мир тази при пилотите.

