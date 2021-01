Екълстоун: Формула 1 трябва да се върне към V8 двигателите

Бившият ръководител на Формула 1 Бърни Екълстоун призова сегашните шефове на спорта да върнат временно атмосферните V8 двигатели, които бяха използвани между 2006 и 2013 година. Според 90-годишния британец, подобна промяна трябва да бъде направена поне до въвеждането на новите двигатели през 2025 или 2026.

„Да изкараме старите атмосферни двигатели”, призова Екълстоун.

„Всеки ги има, разходите ще паднат значително, шумът ще се върне и можем спокойно да ги използваме още 5 години и тогава да въведем новия двигател. Формула 1 не трябва да бъде зависима от автомобилната индустрия. Хората забравя, че Формула 1 е развлекателен бизнес и когато премахнеш зрелището, бизнесът умира. Ще има много промени в света. Всеки ще има електрически автомобил, политиците ще направят така, че това да е задължително, няма да имаш правото да шофираш нормален автомобил в градовете.

„Хонда напускат спорта, Ред Бул ще продължат да използват техния двигател, но само ако развитието бъде замразено. Ако това на стане всички ще продължат да харчат един Господ знае колко за да останат в челото. Да се отървем от тези двигатели. Хората по трибуните не се интересуват колко ефективни са те, колко гориво харчат и колко мощни са. Макс (Моузли) каза, че звукът не е от значени, но аз смятам, че е и винаги е бил“, коментира британецът, който си призна, че ще си навлече критики за изказването си.

