Астън Мартин обяви основния си спонсор за завръщането си във Формула 1

Отборът на Астън Мартин обяви американската IT компания Cognizant като своя основен спонсор за предстоящия сезон 2021 във Формула 1. Тя ще замени австрийската Best Water Technology (BWT), като основен партньор на базирания в Силвърстоун отбор, като по този начин от стартовата решетка ще изчезна и розовата разцветка, с която Форс Индия и Рейсинг Пойнт се състезаваха през последните четири години. Вместо това, тимът ще заложи на традиционното британско състезателно зелено.

We're delighted to announce a multi-year title partnership with @Cognizant.



Discover how Cognizant, one of the world's leading IT brands, will play a key role in empowering the team as we take to the grid later this year