Потвърдиха провеждането на Гран При на Монако

Автомобилният клуб на Монако (ACM), който е организатор на надпреварата за Гран При на Монако във Формула 1 потвърдиха, че състезанието през тази година ще се проведе по план.

Обръщението на ACM идва, след като в различни медии се появиха слухове, че и тазгодишното издание на надпреварата ще бъде отменено заради пандемията от коронавирус. Както е известно през 2020 гадина, надпреварата по улиците на княжеството бе една от първите, който бяха отменени след избухването на пандемията, като една от причините затова бе и необходимата дълга подготовка на трасето преди това.

Despite the latest rumors circulating on certain websites and social media, the @ACM_Media can confirm that the #MonacoGP will take place from May 20th to 23rd, 2021. The ACM also confirms the #GrandPrixMonacoHistorique (April 23rd-25th 2021) and the #MonacoEPrix (May 8th 2021).