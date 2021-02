Уилямс обяви презентацията на новия си болид за 5 март

Отборът на Уилямс ще представи новия болид за сезон 2021 във Формула 1 на 5 март.

Британците обясниха, че модификацията FW43B ще продължи да работи с двигатели на Мерцедес, както го прави от 2014 година насам, но това ще бъде последният автомобил със скоростна кутия на Уилямс. Тя също ще бъде доставяна от завода на Мерцедес от следващия сезон.

Get this date in your diaries pic.twitter.com/4L77IC0HPi