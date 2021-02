Макларън представи своя болид във Формула 1 за 2021 година

Отборът на Макларън стана първия отбор във Формула 1, който представи своя болид за сезон 2021 в най-високо технологичния автомобилен шампионат на планетата. Това се случи по време на онлайн церемония, на която заради пандемията от коронавирус присъстваха само двамата пилоти на тима Ландо Норис и Даниел Рикардо, ръководителят на отбора Андрес Зайдъл, както и изпълнителния директор на Макларън Зак Браун.

MCL35M е еволюция на миналогодишния MCL35, с който тимът завърши на третата позиция в конструкторския шампионат, тяхното най-добро класиране от 2012 година насам. Основната разлика спрямо миналогодишния болид е под капка, където вече има задвижваща система на Мерцедес, вместо така на Рено, каквато базираният в Уокинг тим използва през последните три години.

