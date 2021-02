Макларън направи първи километри с болида за 2021-а

Отборът на Макларън направи първи километри с болида MCL35M, с който ще се състезава във Формула 1 през 2021 година.

Британският тим, който снощи представи своя претендент за 2021 година по време на онлайн церемония, днес е на „Силвърстоун“, където провежда първия от разрешените се два 100-километрови филмови дни през годината. Под дъжда на трасето домакин на Гран При на Великобритания Ландо Норис бе първият от двамата пилоти на Макларън, който изведе MCL35M на пистата.

Excited to see these two in the #MCL35M today, team?



We are! ‍‍ #SendIt pic.twitter.com/ehZVeu2BoR