Алфа Таури представиха новия болид за сезон 2021 във Формула 1

Отборът на Алфа Таури представи новия си болид, с който ще опитат да подобрят представянето си през сезон 2021 във Формула 1. Новият AT02 е повече еволюция на миналогодишния AT01 и както при представения в понеделник болид от Макларън, новите правила за аеродинамиката са наложили и основните промени.

dropping the AT(oh!)2 like it's hot



От Алфа Таури ще заложат през тази година на повече вътрешно развитие по колите и ще разчитат все по-малко на помощ от отбора собственик Ред Бул. Двата отбора се различават все повече като структура и от Алфа Таури имат нужда да решават своите специфични проблеми вътре в отбора.

Силното представяне на Пиер Гасли през миналата година на бързи писти контрастираше силно с това на бавни и технични с много завои. Това за тази година трябва да не се получава и заедно с новия съотборник на французина и дебютант във Формула 1 Юки Цунода да започнат да показват резултати и на трудните за тима писти.

Всичко това ще стане ясно още при откриването на новия сезон 2021 във Формула 1 с Гран При на Бахрейн на 28 март.